La carta de Neymar a sus amigos para la final del Mundo

Neymar sigue dando que hablar pese a no estar presente en la final del Mundial y haberse marchado por la puerta falsa de Rusia. Sin embargo, el brasileño publicó un mensaje en sus redes sociales para felicitar a sus dos amigos que disputarán el título: Kylian Mbappé representando a los galos e Iván Rakitic al cuadro balcánico. “Sabemos lo duro que fue para ustedes llegar hasta aquí. Ahora disfruten y diviértanse, pues valió la pena. Estoy muy feliz por ustedes dos y (…) espero que se diviertan mucho el domingo, sin olvidar que es una competencia y que independientemente del resultado, ustedes ya son campeones", publicó en su cuenta de Instagram el astro brasileño.

Asimismo, Neymar quien se marchó de Rusia 2018 en cuartos de final tras caer con Bélgica, confesó que le hubiera gustado estar en la final pero como no se pudo, hinchará por sus dos compañeros.

“No niego que me gustaría estar con ustedes adentro del campo, pero en esta copa no se dio. Habrá que esperar a Qatar... Me quedo como hincha de mi 'Golden Boy' y de mi parcero del Barcelona", agregó el futbolista de 26 años. ,

Por último, el jugador más caro de la Historia cerró su mensaje deseándole buena suerte a sus amigos y a ambos seleccionados de cara a la final de Rusia 2018.

“Que ustedes dos lleven a sus compañeros mi deseo de un gran partido de fútbol. Estoy orgulloso de tenerlos como amigos y el mundo del fútbol debe estar orgulloso por esta gran final", expresó Neymar.