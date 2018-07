La carta de la novia de Neymar

Bruna Marquezine, pareja del 10 de Brasil, le dedicó unas sentidas palabras al crack tras la eliminación del Mundial. "Sé aún más fuerte y seguí con la cabeza erguida. ¡Sos grande y eso es indiscutible!", expresó la modelo y actriz. Y Neymar respondió.

Ni bien se consumó la eliminación de Brasil en el Mundial de Rusia a manos de Bélgica (se impuso 2-1 en cuartos de final), Bruna Marquezine salió con todo a tratar de consolar a su novio. Así, vía redes sociales, la bella modelo y actriz le dedicó un sentido mensaje a Neymar, quien terminó golpeado por la derrota. En esa sintonía, la pareja del 10 utilizó su cuenta personal de Instagram para hacer públicas las palabras de aliento hacia su amado. Allí, usó un pasaje de la Biblia como introducción del epígrafe para la foto en la que se lo ve al 10, de espaldas, con los brazos en alto.

"Las cosas no salieron como queríamos. Sé aún más fuerte y seguí con la cabeza erguida. Tené aún más corazón para enfrentar lo que está por venir. Y sobre todo, no te desanimes y no tengas miedo porque sos muy honrado y bendecido por el honor y la gloria de Dios. Sólo El conoce tu lucha diaria y tu dolor, y sólo El podrá confortar verdaderamente tu corazón. Pero aún así, contá con tus amigos y familiares", comienza el texto de la novia de Ney.