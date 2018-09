La arrogante respuesta del 'Piojo' Herrera tras la eliminación del América

El técnico mexicano Miguel Herrera siempre ha acostumbrado a los medios de su país e internacionales con épicas e insólitas reacciones, ya sea cuando dirige desde la banca de los suplentes o en las conferencias de prensa post partido. Justamente en este último escenario el popular 'Piojo' respondió de forma pedante a una pregunta de un periodista, luego de que América fuera eliminado de la Copa MX en manos de Juárez.

En los octavos de final de la Copa MX, América recibió en el estadio Azteca a Juárez, que milita en la segunda división del fútbol mexicano. En los noventa minutos, ambos equipos quedaron empatados 2-2, por lo que fueron a definir la llave por la vía de los doce pasos. Allí, Juárez se impuso por 8-9 a favor y lo sacó del torneo. Tras ello, en la rueda de prensa, Miguel Herrera volvió a protagonizar un nuevo episodio.

Un periodista le consultó por qué no vencieron a Juárez, que era lo que exigía la hinchada de América, a lo que Miguel Herrera contesto: "Porque no jugamos bien, wey". Y luego agregó: "Nada. No se le da explicación. Se exige ganar aquí y no lo hicimos. Mi error fue mandar un chavo en la tanda de cinco penales, Vargas patea muy bien, pero debí mandar a los de mayor jerarquía a tirar ese penal", se excusó.

