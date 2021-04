Kylian Mbappé pertenece a la generación de futbolistas jóvenes que, en un corto o mediano plazo, tomarán la posta a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Mientras ello ocurre, el delantero está haciendo una carrera impecable que, entre tantos títulos nacionales, hay una Copa del Mundo con la selección francesa en Rusia 2018.

Hasta aquí, desde su debut con Mónaco, el atacante reveló que tener una gran personalidad es crucial para afrontar retos que parecen inalcanzables dentro de un terreno de juego. Incluso, el jugador manifestó que esa cualidad fue importante cuando se cruzó con el portugués y el argentino. Aunque el galo admitió que ellos son mejores que él.

“En mi cabeza siempre me digo a mí mismo que soy el mejor. Por supuesto que es importante porque cuando estás en la ruina, nadie más que tú te va a empujar. Y tienes que convencerte de que eres capaz de derribar montañas (…) Tienes que convencerte de que eres capaz de hacer grandes cosas”, comentó Mbappé.

“Cada vez que salgo a un campo siempre me digo a mí mismo que soy el mejor y, sin embargo, he jugado en terrenos donde estaban Messi y Cristiano. Son mejores jugadores que yo, tienen mil millones de cosas más que yo. Pero en mi cabeza siempre me digo que soy el mejor porque así no te pones límites y tratas de dar lo mejor de ti”, añadió en una entrevista con RMC Sport.

“Para la gente, el ego es simplemente no darle un penalti a un amigo, tener mejor salario que el jugador del equipo rival. No es solo eso, también es en la preparación. Es algo personal, superarse a uno mismo, va mucho más allá de esa cosa superficial de decir ‘yo yo, yo, yo’. Pero creo que hay bastante que decir al respecto”, concluyó Mbappé con su explicación.