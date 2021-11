A poco de que tenga vía libre para cambiar de equipo, Kylian Mbappé no quiere dar a conocer su decisión. El delantero de la Selección de Francia culmina su contrato en junio de 2022 con el París Saint-Germain (PSG) y, en declaraciones a TNT Sports Brasil, optó por responder algunas dudas relacionadas a su futuro en el fútbol profesional.

“¿Mi futuro? No lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes”, sostuvo el ‘Bondy’.

De esta manera, Mbappé no confirma su decisión de quedarse en París, ni tampoco la posibilidad de ir a algún otro club de Europa. El objetivo del francés es pensar en el presente que tiene junto al conjunto parisino.

El delantero estrella de la Ligue 1 afirmó, hace más de un mes, que quería dejar el PSG en agosto e incluso su única opción hubiera sido el Real Madrid. “Lo que me pasó este verano, me forjó. Fallar el penalti decisivo ante Suiza, después un traspaso fallido, pone a prueba tu mente y tus límites. Respondí de la mejor manera posible: eso me reforzó”, contó en Télefoot.

Mbappé y su calidad en el duelo de Francia vs. Kazajistán

Los cuatro goles que sumó anoche ante la débil Kazajistán (8-0) que sirvieron para sellar el pase francés a Catar elevaron a Kylian Mbappé a un nuevo pedestal. Desde Just Fontaine en 1958 nadie había hecho un “póker” en un mismo partido con Francia.

La prensa le ha concedido este domingo la matrícula de honor.Cerca de cumplir los 23 años, el genio de Bondy tiene unos números impresionantes en el combinado nacional, con el que ya ha sido campeón del mundo en 2018: 52 partidos jugados y 23 tantos. Los cuatro de anoche en su casa del Parque de los Príncipes le sirvieron para firmar la paz definitiva con los hinchas Bleus.