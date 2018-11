Mbappé quedó mal parado ante el 'niño prodigio' de Holanda [VIDEO]

Francia no la vio ante Holanda y parte de ello tuvo que ver la manera cómo el cuadro naranja anuló a Kylian Mbappé, crack del PSG y su velocidad no le ganaron el duelo a Matthijs de Ligt, el 'niño prodigio' de los países bajos que destaca en el Ajax.

Matthijs de Ligt le cerró la carretera sin problema a Kylian Mbappé, Francia fue una sombra de lo que mostró en Rusia 2018 y el resultado final es poco para lo visto en el De Kuip, un estadio talismán para los neerlandeses, pues ha ganado los últimos 15 partidos que ha disputado.

Francia salió al césped fiel al estilo parado atrás, esperando su momento y creando peligro a base de contraataques y jugadas a balón parado. Mientras que Holanda en cambio mostró un ímpetu arrollador desde el minuto uno, atosigando a la defensa francesa y recuperando la posesión rápidamente, gracias sobre todo a los jugadores del Ajax, Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt wins the first battle of the wonder kids. pic.twitter.com/ZnwlP5qL2H

— EiF (@EiFSoccer) 16 de noviembre de 2018