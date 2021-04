Francia sumó dos victorias (Kazajistán y Bosnia) y un empate (Ucrania) en el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022; sin embargo, esto no eliminó la crítica sobre sus jugadores. Entre los más señalados está Kylian Mbappé, quien no pudo convertir ningún tanto en las tres jornadas e incluso falló un penal.

El jugador del PSG no pudo convertir desde los doce pasos contra Kazajistán, el rival más accesible de la zona, y, fue duramente criticado. Las palabras en su contra no le gustaron nada.

“Es diferente jugar con Francia para los que vienen del extranjero. Yo estoy aquí todo el tiempo, jugando en el PSG y con la selección francesa. Es un contexto diferente y lo supe al fichar por el PSG. Ya veremos más adelante. ¿Si esto puede influir en mi decisión de quedarme en el PSG en verano? Por supuesto. Pero no es solo eso. Lo más importante es sentirse bien donde estás y divertirte todos los días”, había dicho Kylian.

Jean-Michael Larqué, exjugador del PSG y actual comentarista de RMC Sports, cuestionó las declaraciones del jugador: “No me importa el estado de ánimo de Mbappé al final del partido, lo que me interesa es el partido en sí. No me importa si le molesta que le critiquen. No le molesta cuando se le llama de manera habitual ‘El fenómeno’. ¿Cómo que un jugador que juega en el extranjero es menos criticado que uno que juega en un club francés?”, dijo.

Larqué señaló que los partidos de Mbappé fueron “mediocres”, por ello, debía aguantar las críticas. “¿Y los periodistas no pueden decir que Mbappé no está bien actualmente en el equipo de Francia? Esa es la verdad. Que haga lo que quiera, pero si el señor Mbappé no está contento cuando decimos que no lo hace bien durante dos partidos, que cambie de trabajo”, explicó.

El próximo partido de Francia por la clasificación al Mundial Qatar 2022 será el 4 de septiembre cuando visite a Ucrania. Primero deberá ser parte de la Eurocopa 2020, torneo que aún tiene pendiente en la época dorada que vive.