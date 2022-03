No hay día en el que el nombre de Kylian Mbappé deje de sonar en España. El delantero francés acaba contrato con el París Saint-Germain y los rumores apuntan a que llegaría al Real Madrid en la próxima temporada. A esta probabilidad, se ha sumado - de forma indirecta - el presidente de LaLiga Santander.

El último en referirse a la situación de ‘Kiki’ fue Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien afirmó este jueves en la Plaza de Callao de Madrid que el atacante “no seguirá” en Francia. El mandatario conversó con la prensa con motivo de la inauguración oficial de #ElClásicoENMadrid.

“Mbappé no va a seguir en el PSG. No es normal que un jugador en esta situación de contrato no haya anunciado todavía a dónde va”, dijo el directivo ante la sorpresa de muchos. De inmediato más de uno vinculó sus palabras con el posible fichaje del delantero con el Real Madrid.

Durante el acto se han presentado las acciones que tendrán lugar del 17 al 20 de marzo, como antesala al partido que disputarán el Real Madrid y el Barcelona el domingo.

“El ‘Clásico’ es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y desde LaLiga queremos salir a las calles para vivirlo al máximo con nuestros aficionados”, dijo Tebas.

“Aunque este partido se vive de forma global, la ciudad que acoge el encuentro, Madrid, coincidiendo además con su capitalidad mundial del deporte, merecía que hiciéramos este despliegue por algunos de sus principales rincones”, sentenció el presidente de LaLiga.