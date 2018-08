'Kun' Agüero y el histórico récord con Manchester City

Este domingo, el Manchester City se coronó campeón de la Community Shield gracias a Sergio Agüero, quien fue el hombre del partido y además, marcó el doblete que sentenció el encuentro.

Tras esto, el 'Kun' es el único futbolista que ha sido capaz de convertir 200 goles con 'The Sky Blues'. Un récord que llena de orgullo al argentino y lo expresó así a través de sus redes sociales.

Un nuevo título y pasar los 200 goles con el City. Muy buena manera de empezar la temporada. Y vamos por más! #CommunityShield #201 //A new title and just broke the 200th goal mark for City. Great way to begin the season. And we'll aim for more! #CommunityShield #201 pic.twitter.com/lXb6sMd2dS

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 5 de agosto de 2018