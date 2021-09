El futbolista de Barcelona, Sergio Agüero, estuvo en un directo de Twitch con el streamer español Ibai Llanos y hablaron sobre el frustrado pase de Kylian Mbappé por Real Madrid. Recordemos que el narrador de eSports es fanático del cuadro merengue.

“Boludo, todo el día rompiendo los hue... pal’ Madrid. Dejá de joder”, dijo Agüero. “Qué quieres que haga, que no intente fichar a Mbappé?”, vaciló el ‘Kun’ Agüero a Ibai por el futbolista francés.

“Pero boludo, todo el día Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, que Mbappé, que Mbappé. Boludo, me tenías podrido boludo con Mbappé. Todos los días hablabas Mbappé, Mbappé”, agregó.

“Ibai Llanos, entre risas, le respondió al argentino y le dijo que el Barcelona no podría con el Real Madrid si el francés hubiera llegado al equipo. “Porque si viene Mbappé no hay chance. No hay chance. Te estás salvando de la campana”, aseguró.