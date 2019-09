Kloop, Guardiola y Pochettino finalistas al premio FIFA The Best como mejor entrenador

Dominio inglés. Jurgen Kloop, Mauricio Pochettino y Pep Guardiola fueron elegidos como los tres finalistas al premio FIFA The Best en la categoría mejor entrenador de fútbol masculino, en ceremonia realizada este lunes en Milán, Italia. Los técnicos que trabajan en el fútbol inglés dejaron sin chances a otros colegas suyos como Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, que no alcanzó el podio.

Los tres entrenadores nominados en categoría masculina dirigen en Inglaterra; el alemán Jurgen Klopp (Liverpool), el argentino Mauricio Pochettino (Tottenham) y el español Pep Guardiola (Manchester City).

Los finalistas al Premio #TheBest Entrenador de Fútbol Masculino son:



Pep Guardiola @ManCityES

Jürgen Klopp @LFC

Mauricio Pochettino @Spurs_ES



¿El mejor técnico del año? pic.twitter.com/xVi7ub206H — FIFA.com en español (@fifacom_es) September 2, 2019

En categoría femenina las tres entrenadoras que compiten por el galardón son Jill Ellis, seleccionadora de Estados Unidos, Phil Neville, de Inglaterra, y Sarina Wiegman, de Holanda.

El ganador del premio 'The Best' será elegido en una votación en la que participan los capitanes y los seleccionadores de los equipos nacionales, así como aficionados y periodistas. La entrega será el 23 de septiembre en la famosa Scala de Milán.

Con información de AFP