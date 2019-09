Kily González revela drama que vivió abandonado en Perú tras sufrir "la peor lesión de su vida" | VIDEO

Cristian 'Kily' González es un recordado jugador de la selección de Argentina que incluso tuvo participación con la 'Albiceleste' en el Mundial de Corea-Japón 2002 y fue medallista olímpico en el 2004, contó un drama que vivió en el Perú luego de haber sido invitado para un duelo de exhibición.

Resulta que en el año 2017, Kily González fue invitado para jugar un duelo de exhibición y sufrió "la peor lesión de su vida": se rompió los ligamentos cruzados, la cabeza del peroné y la fascia lata; se desmayó de dolor y estaba solo en el Perú, regresando a Rosario gracias a un vuelo sanitario. Es lo que relata el diario La Nación de Argentina en una extensa entrevista al exjugador de Rosario Central.

Cuando dejé el fútbol me sentía un inservible. El duro testimonio del Kily González. Llegó a odiar al fútbol. Estuvo tres años sin ir a ver a Central. Se dejó la barba como un náufrago. Hoy está bien, dirige la Reserva de Rosario Central y ayuda a los chicos con su historia. pic.twitter.com/y9lhqhAEks — Cholo Sottile (@marcelosottile) September 14, 2019

Pero eso no fue todo, ya que sufrió un principio de trombosis, tuvo que ser operado y días después de la operación había perdido la sensibilidad en los dedos del pie. Este fue el peor momento luego del retiro para el 'Kily' González, recordado por toda la afición de Rosario Central, su segundo hogar.

"Recién hoy puedo decir que estoy bien. Cuando me retiré, y de la manera que me retiré, fueron años difíciles, negros. Años en los que no podía asimilar ni aceptar el final que tuve como jugador de fútbol", indicó en dicha entrevista el 'Kily' González, sobre los duros momentos que vivió tras el retiro.

