La selección de Colombia no se mostró muy sólida en defensa en el inicio del segundo tiempo del amistoso ante Honduras y cedió un penal. A pesar de la presión que ejercían los hinchas en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Kervin Arriaga definió con mucha calidad para colocar el 1-1 parcial.

Sobre los 52 minutos, el combinado hondureño inició un ataque por la banda derecha, aprovechando la proyección del lateral Diego Fernando Rodríguez, quien se internó en el área contraria. Tras llegar a zona de peligro, el jugador fue presionado por Yerson Candelo, quien buscó impedir un centro a toda costa.

No obstante, el defensa de la selección de Colombia no estuvo muy certero a la hora de marcar y terminó cometiendo falta. El árbitro costarricense David Gómez se encontraba cerca de la zona y no dudó un instante en decretar la pena máxima, para pesar de todos los hinchas ‘Cafeteros’ presentes en el recinto deportivo.

La selección de Honduras celebró la sanción, aunque con mesura. Instantes después, Kervin Arriaga se adueñó del balón, tomó la distancia correspondiente, fue dando unos pasos cortos y remató con potencia a la mano izquierda del portero José Luis Chunga, quien se había lanzado hacia el otro poste.

Tras inflar las redes, se notó una gran emoción en el plantel de los ‘Catrachos’, en especial en Arriaga, puesto que celebró por primera vez con su combinado nacional. Ahora, Reinado Rueda tendrá que modificar algunas pieza en Colombia, para encontrar una mejor forma colectiva y encaminarse al triunfo nuevamente.