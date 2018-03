Kempes le respondió a Gonzalo Higuaín: "El subcampeón no existe"

Hace unos días, Gonzalo Higuaín había dicho sin ningún atisbo de duda que "la vara alta la puso esta selección (o sea su generación). La vara alta hace 30 años era pasar de cuartos de final, ahora es ganar el Mundial. La vara alta la pusimos nosotros". De inmediato, Mario Alberto Kempes, otrora goleador de la Selección Argentina, salió a responder al 'Pipita' y lo hizo con la pierna en alto.

"Habrá que preguntarle a él lo que quiso decir. Llegar a las tres finales y perderlas tampoco es para sacar pecho. Cada uno saca las conclusiones que quiere", fue lo primero que dijo el 'Matador'.

Gonzalo Higuaín se perdió un penal en la final de la Copa América que se jugó e Chile en el 2015.

Para el exatacante argentino, campeón del mundo en 1978, lo trascendente no pasa por llegar a las finales, sino en ganarlas. "De los segundos nadie se acuerda", dijo.

"Las dos finales de la Copa América me importa cinco pepinos. Esos torneos sirven para armar el equipo para llegar bien al Mundial. Si él dice que la vara está alta por eso, le tengo que decir que el segundo no existe. Lo importante es ganar. A los dos años no se acuerda nadie de ti si pierdes (las finales)", disparó Kempes. ¿Seguirá pensando lo mismo Higuaín?