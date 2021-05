El arribo más esperado y, por lo tanto, toda la atención de los medios de comunicación para un solo jugador: Karim Benzema. El delantero se incorporó este miércoles a la concentración de la selección francesa de fútbol, en Clairefontaine (suroeste de París), cinco años y siete meses después de la última vez que fue convocado.

El atacante del Real Madrid llegó a las instalaciones, 45 minutos antes de la hora fijada por el seleccionador, Didier Deschamps. El futbolista de 33 años comenzaba así su preparación para la próxima Eurocopa de naciones, que se desarrollará a partir del 11 junio y acaba un mes más tarde.

Como se recuerda, Benzema estuvo apartado de los “bleus” desde octubre de 2015, cuando estalló el polémico escándalo sobre su presunta implicación en un chantaje a Mathieu Valbuena por el que el jugador merengue tendrá que responder ante la Justicia en octubre próximo.

Show Player

Se espera que el atacante se vista de nuevo con la casaquilla de la selección en Niza el próximo 2 de junio, en un amistoso ante Gales. Posteriormente, Francia empezará su camino en el complicado grupo F de la Eurocopa, en el que se medirá a conjuntos de la talla de Alemania, Hungría y Portugal.

“Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ustedes... y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día”, escribió Karim en sus redes sociales tras oficializarse su regreso.

Benzema, sensación en las ventas

Según la empresa Unisport, distribuidor de artículos de fútbol, la vuelta de Benzema ha generado un aumento del 2400%, superando el 1200 de la semana previa a la lista entregada por el técnico Deschamps.

De acuerdo con información brindada por el diario español AS, en una de las principales tiendas parisinas, ya empezaron a salir los estampados con la camiseta que usará Benzema. El ‘Gato’ llevará el dorsal ’19′ para la Eurocopa, un número que ya utilizó en sus primeros años en Lyon.