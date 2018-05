Karim Benzema y el polémico mensaje contra el presidente de la FFF

Karim Benzema no estará presente con la selección de Francia en Rusia 2018 debido a los problemas que surgieron hace algunos años con Mathieu Valbuena. Sin embargo, su nombre sigue sonando en la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y el presidente, Nol Le Grat habló del delantero del Real Madrid.

"Todos coinciden en decir que (Benzema) es un gran jugador. Titular en Real todo el tiempo. En la final (de la Champions League contra Liverpool) , fue excepcional. Pero es historia antigua (en azul). Nuestro equipo en Francia ahora tiene su estilo de juego, y no podemos retroceder", indicó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol sobre Karim Benzema.

Por ello, el jugador de Real Madrid no se quedó callado y le respondió: "Sr. Le Grat, con todo el respeto, ha perdido la oportunidad de guardar silencio porque descubro su verdadera cara, quien no es quien dijo que me amaba mucho y no interfirió con la selección y las elecciones del entrenador!", finalizó Karim Benzema, reprochándole el nulo apoyo en su momento.

Monsieur Le Grat avec tout le respect que je vous dois vous avez perdu une occasion de vous taire car je découvre votre vrai visage qui nest pas celui qui disait beaucoup maimer et ne pas se mler de la sélection et des choix du sélectionneur ! — Karim Benzema (@Benzema) 30 de mayo de 2018

Desde que Karim Benzema dejó de ser considerado para la selección de Francia, el jugador no ha parado con las burlas hacia el seleccionado francés e incluso lo hizo hace poco con una imagen en su cuenta de Twitter, presumiendo de sus 4 Champions Leagues.

