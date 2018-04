Kaká: "En Italia me amaron, pero en España me destruyeron"

Florentino Pérez asumió la presidencia del Real Madrid en el 2009 y su primer fichaje estrella fue el brasileño Kaká, que la había 'descosido' en el AC Milan. Sin embargo, el talentoso volante no colmó las expectativas que había despertado en tienda merengue, por lo que en muchas ocasiones fue relegado al banco de suplentes por el entonces DT del elenco madridista José Mourinho.

En una reciente entrevista al diario brasileño UOL, Kaká confesó lo mal que la pasó en su estadía en el Real Madrid. "En 2009 acepté la propuesta del Real Madrid, pero allí fui completamente destruido por no haber podido dar lo que le había dado al Milan. Estaba completamente perdido. Todos en Italia me amaron, pero en España querían que me fuera", narró el brasileño.

Kaká fue uno de los primeros 'galácticos' que llegó al Real Madrid.

Kaká también se refirió sobre la tirante relación que sostuvo con José Mourinho. "Fue un entrenador difícil para mí. Teníamos una relación respetuosa, pero complicada. Cuando pensaba que me daría una oportunidad, nunca sucedía. No pude demostrarle que estaba en buena forma. Entrené, luché y oré mucho, pero al no haber recibido la confianza del técnico, me di cuenta de que no podía trabajar con él", señaló.

A continuación, Kaká expresó que tomó la mejor decisión cuando se marchó del conjunto blanco. "Fui muy feliz después de dejar el Real y regresar al Milan, especialmente después cuando Mourinho dijo que yo era uno de los jugadores más profesionales que ha entrenado".

Mourinho y Kaká tuvieron una tensa relación.