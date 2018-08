Con Cristiano Ronaldo, Juventus vs. Lazio EN VIVO ONLINE por la fecha 2 Serie A

En el primer partido de Cristiano Ronaldo en el Juventus Stadium, Juventus vs. Lazio chocarán este sábado 25 de agosto por al fecha 2 de la Serie A desde las 11:00 am (hora peruana) EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE. El partido será transmitido por la cadena RAI de Italia y el minuto a minuto en elbocon.pe

Tras la buena actuación protagonizada contra el Chievo Verona, en la que rozó tres veces el gol, Cristiano Ronaldo buscará estrenar su cuenta goleadora con el Juventus, que le fichó este verano al pagar 112 millones de euros al Real Madrid.

Juventus vs. Lazio: horarios y canales de transmisión

Honduras (RAI Italia-10:00 am)

México (Sky y Totalplay-11:00 am)

Colombia (DirecTV-11:00 am)

España (Gol-6:00 pm)

Argentina (DirecTV-3:00 pm)

La segunda jornada de la Serie A cuenta con un programa de particular interés, ya que además del Juventus-Lazio se jugará también el Nápoles-Milan, un partido que marcará el debut del argentino Gonzalo Higuaín con la camiseta de los milaneses.

Juventus abrirá la jornada el sábado y buscará sumar su segunda victoria en la nueva campaña, después del trabajado triunfo por 3-2 conseguido en el campo del Chievo Verona al remontar un 1-2 adverso con dos goles en el último cuarto de hora.

Mira el primer gol de Cristiano Ronaldo con Juventus

El Allianz Stadium estará completamente lleno para asistir en vivo al debut de Cristiano Ronaldo, cuyo fichaje por el Juventus generó máximo entusiasmo en un equipo que sueña este año con ganarlo todo, en Italia y sobre todo en Europa.

El portugués, que marcó 451 goles en 438 partidos con el Madrid, está decidido a celebrar su primer gol en la Serie A italiana contra un Lazio que el año pasado consiguió tomar el Allianz Stadium con un prestigioso triunfo por 2-1.

PROBABLES ALINEACIONES:

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Costa y Cristiano.

DT: Massimiliano Allegri.

Lazio: Strakosha, Ramos, Acerbi, Radu, Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Cáceres, Alberto e Immobile.

DT: Simone Inzaghi.

LEE ADEMÁS: