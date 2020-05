La Serie A todavía no tiene fecha para volver a jugarse, sin embargo, muchos equipos siguen viendo posibilidades para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada. Juventus, el equipo dominador del fútbol italiano tiene como una de las alternativas para su ataque al mexicano Raúl Jiménez.

El atacante de 29 años, figura en el Wolverhampton Wonderers de la Premier League es una de las alternativas. El rumor de su su traspaso es de hace varias semanas, pero cobró más fuerza cuando el periódico italiano Tuttosport lo puso como portada.

Antes de Raúl Jiménez, las prioridades son contar con el polaco Arkadiusz Milik del Napoli. La primera alternativa la tendría el europeo, ya que el técnico de Juventus, Maurizio Sarri ya coincidió con él en el equipo napolitano. Además, no ocuparía plaza de extranjero.

Raúl Jiménez tiene un valor de 50 millones de euros, cifra al parecer menor que Milik, lo que es favorable para el azteca. Y el detalle más importante es que el representante de Raúl es Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo y persona muy influyente en los traspasos.

El padre de Raúl Jiménez descartó los rumores: “Son épocas y tiempos de rumores. No hay nada. Solo lo que él ha comentado de lo que ve uno que publican, pero no (no hay nada) de momento”.

Aunque se descarte las propuestas, debido al buen rendimiento de Raúl en el Wolverhampton Wonderers, algunos equipos de la Premier League ya preguntaron por el mexicano, que antes de llegar a Inglaterra pasó por el Atlético Madrid y Benfica.

