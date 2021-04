Juventus retomó la actividad en la Serie A y el regreso no fue el esperado para los hinchas. La ‘Vecchia Signora’ no pasó del empate (2-2) ante Torino, resultado que lo deja ahora en la cuarta casilla del campeonato italiano. El presente no es bueno como para pensar en el título, como lo admite Giorgio Chiellini.

“El objetivo de la Juventus es ganar el próximo partido. Hablar del ‘Scudetto’ sería una estupidez después de un punto en dos partidos. Clasificar a la Champions es algo fundamental para este club, pero hay que pensar partido a partido”, analizó el experimentado defensa en entrevista con Sky Sport.

Chiellini aprovechó la ocasión y lamentó también la caída a manos de Benevento en la jornada pasada. “Las cosas cambian rápidamente tanto para bien como para mal, si hubiéramos ganado hoy contra Benevento y Torino, aquí estaríamos hablando del ‘Scudetto’”, indicó.

Por otro lado, el italiano evitó pronunciarse sobre su futuro, considerando que termina contrato con Juventus a mitad de año, al igual que Gianluigi Buffon. “Todavía no he decidido nada y estoy muy concentrado en el campo. No veo cuál es el problema, intentemos terminar bien la temporada y luego el club hará su decisiones. Chiellini y Buffon nunca serán un problema para la Juventus, ahora estamos pensando en llegar a la Champions”, sentenció

Con 56 puntos en 28 partidos jugados, Juventus ocupa la cuarta posición de la Serie A y está a 12 del líder Inter de Milán. AC Milan (60) y Atalanta (58), con un cotejo más, figuran en el segundo y tercer casillero, respectivamente.