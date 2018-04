Juventus se divide: Del Piero no entiende los reclamos de Buffon

Compartieron vestuarios durante 11 años en Juventus pero el polémico penal los ha dividido. Alessandro Del Piero afirmó que "le cuesta entender a Gianluigi Buffon" por sus declaraciones acerca del penal de Benatia sobre Lucas Vásquez, teniendo una opinión totalmente contraria a la del portero.

Sinceramente me cuesta entenderlas. No entiendo porque Gigi habló también del partido de ida. Esto es fútbol, cuando analizas debes centrarte en el momento. Estoy seguro de que, en unos días, cuando se haya ido la rabia, dirá cosas distintas sobre el árbitro. Cuando habló de corazón ha sido increíble, ha salido lo mejor de él. Sin embargo, no entiendo sus declaraciones sobre el árbitro, dijo Alessandro Del Piero sobre Gianluigi Buffon.

Además, Alessandro Del Piero también habló del partido de Juventus: Es difícil comentarlo. La Juve llegó a 30 segundos del objetivo, ha escrito una página de historia. Nadie había logrado una remontada así, pero el final nos dejó con la boca abierta, dijo el legendario jugador 'bianconero'.

De momento, Gianluigi Buffon no se ha pronunciado sobre las palabras de su ex compañero, pero sin dudas son declaraciones que podrían traer repercusiones en Juventus.

LEE ADEMÁS