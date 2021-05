Andrea Pirlo ha dejado de ser entrenador del primer equipo de Juventus. Este viernes, la institución anunció la separación el DT, quien asumió en el inicio de la temporada 2020-21, para sustituir a Maurizio Sarri. El campeón del mundo se marcha de Turín con la conquista de la Supercopa de Italia y la Coppa Italia.

“Gracias, Andrea. Son las primeras palabras que todos nosotros debemos decirle luego de esta especial experiencia juntos. Por el coraje, la dedicación y la pasión que demostró cada día, queremos darle las gracias, de corazón, al Maestro, al entrenador, a Andrea. Y buena suerte para un futuro que seguro será maravilloso”, dice el comunicado.

La primera aventura como entrenador principal apenas duró una campaña. No obstante, la ‘Juve’ proyecta que el camino de Pirlo “será brillante” en esta etapa. “Una aventura de transformación, búsqueda, y también de seleccionar, para brindar todas sus ideas y su experiencia como un campeón dentro del campo de juego, pero desde otra perspectiva”.

Pese a ganar la Supercopa de Italia y la Coppa Italia, Juventus de Pirlo falló en la consecución de la Serie A. Tampoco pudo avanzar en la Champions League, pues quedó eliminado en los octavos de final y recién esperó hasta la última jornada de la liga para clasificarse para la siguiente edición de la ‘Orejona’.

La palabra de Pirlo

Andrea Pirlo se pronunció apenas fue despedido del club de Turín. “Se cerró mi primera temporada como entrenador. Fue un año intenso, complicado, pero en todo caso maravilloso. Cuando me llamó el Juventus nunca pensé en los riesgos que eso conllevaba, pese a que fueran evidentes. Triunfó el respeto por estos colores y la voluntad de competir a los más altos niveles con un proyecto que se me había presentado”, inició.

“Si volviera atrás, volvería a tomar la misma decisión, aun teniendo claros todos los obstáculos que vivió en un período tan complicado, en el que conseguí igualmente los objetivos que se me habían pedido. Esta aventura, pese a un final que no esperaba, hizo aún más claro que qué futuro quiero. Espero que esté lleno de satisfacciones como las que viví en mi carrera de jugador. Es el momento de afrontar nuevos retos. Quiero igualmente dar las gracias a la familia del Juventus y a todos quienes me apoyaron en esta temporada”, concluyó el técnico italiano.