Champions League: Jürgen Klopp sufre terrible baja a días del partido ante Barcelona

Jürgen Klopp tiene serios problemas para enfrentar este martes al Barcelona por el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League. El técnico alemán aseguró que Roberto Firmino, no podrá estar presente en el duelo en el que tendrá que remontar un 3-0 en contra.

Roberto Firmino no pudo ser titular el partido de ida ante Barcelona, en el que entró en la etapa complementaria, ni en la victoria del Liverpool ante el Newcastle por 3-2, el último sábado, por la Premier League, debido a una molestia muscular que arrastra desde un el entrenamiento de la semana pasada.

"En el duelo de ida tenía problemas y todavía los tiene. Hoy simplemente no está disponible. Tenemos que aceptarlo. El departamento médico nos transmitió que no podía estar disponible", aseguró Jürgen Klopp, en conferencia de prensa, y confirmó: "No estará listo para el martes y el resto lo veremos", aseguró.

Jürgen Klopp tendrá que pensar bien el reemplazo de Roberto Firmino para intentar remontar el 3-0 sufrido en el Camp Nou la semana pasada. Además el entrenador esperará hasta último minuto al delantero egipcio, Mohamed Salah, quien sufrió un duro golpe ante el Newcastle.

