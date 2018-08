Jurgen Klopp reveló lo que le dijo a Karius luego de la final de Champions

Por fin lo contó. El actual director técnico de Liverpool, Jurgen Klopp reveló algunos detalles de lo que sucedió en los vestuarios luego de la derrota de los 'Reds' ante el Real Madrid por la final de la Champions League. El guardameta alemán, Loris Karius, tuvo una mala actuación ante el conjunto 'albo' que le costó el campeonato del torneo. Por ello, Jurgen Klopp contó lo que sucedió esa tarde en plena conferencia de prensa.

"No tenía las palabras correctas, no tenía ni una pista de lo que podía decir", expresó Klopp. Además agregó que los errores de Karius no lo pusieron de mal humor, ni tampoco lo desilusionaron o alguna cosa por el estilo, sino que solo vio su actuación y a todos les hubiese gustado tener las palabras adecuadas para el momento.

Asimismo, Klopp volvió a reiterar que en el entretiempo, no tenía las palabras y por eso decidieron dejar la charla para la noche e incluso trató de brindarle palabras de aliento. Todo lo expresado, surgió por la posible salida del portero alemán tras la llegado del brasileño Allison al conjunto red.

El golero alemán tiene alguna propuesta formal por parte del Besiktas y podría llegar por dos temporadas a su nuevo club.

