Klopp no suelta a Ramos: "Lo que le hizo a Salah fue despiadado y brutal"

Jurgen Klopp todavía respira por la herida. El técnico del Liverpool no olvida lo que Sergio Ramos le hizo a Mohamed Salah, en la pasada final de la Champions League, y se volvió a referir sobre esa acción que sacó del partido a su máxima estrella.

"Si lo vuelves a ver y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal", aseguró en una entrevista concedida a The Telegraph.

El entrenador alemán también aseguró que lo sucedido no fue un hecho aislado. Antes bien, insinuó que el defensa del Real Madrid ya tiene fama de 'mala leche'.

"Si juntas todas las acciones de Ramos, y he visto fútbol desde que tenía cinco años, verás que pasan muchas cosas con Ramos", apuntó.

"No estoy seguro si será algo que volvamos a ver: darle un codazo al arquero, derribar a un rival como un luchador en el centro del campo y luego ganar el partido", añadió Jurgen Klopp.

Sin filtro, el estratega del cuadro inglés siguió refiriéndose al polémico zaguero español."Ramos dijo muchas cosas que no me gustaron. Como persona, no me gustaron sus reacciones. En la final del año anterior contra la Juventus, fue responsable de la tarjeta roja para Cuadrado. Lo tocó un poco e hizo un gran acto de eso. Nadie habló de eso después", manifestó.

"No gusta lo que pasó, pero no podemos cambiarlo. Obviamente, en esta situación no lo entendimos y la gente dirá que soy débil o un mal perdedor. No lo soy. Lo acepto. Pero me preguntas sobre eso. ¡No es que me despierte por la mañana y piense en Ramos!", aclaró Klopp.