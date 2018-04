Jürgen Klopp: "No quiero morir dirigiendo en un banquillo"

Este viernes, Arsene Wenger anunció que, tras casi 22 años, dejará de ser entrenador del Arsenal a final de temporada. Con 68 años, el francés era el director técnico de mayor edad de la Premier League. No obstante, hay otro técnico que dirige en Inglaterra que por nada del mundo se ve dirigiendo hasta esa edad.

Se trata de Jürgen Klopp, quien aseguró que no tiene planeado entrenar hasta una edad avanzada. De hecho, mencionó que se iba a retirar más pronto de lo que normalmente se acostumbra.

"Es posible que termine mi carrera más pronto de lo que lo suelen hacer los entrenadores. Es demasiado intenso y no quiero morir en un banquillo", aseveró el alemán.

Asimismo, informó que tiene planeado tomarse un año sabático cuando deje de entrenar al Liverpool. "Después de mi paso por el Liverpool haré seguro un año de vacaciones porque así lo he acordado con mi familia", apuntó.

Jupp Heynckes tiene 72 años y es actual entrenador del Bayern Múnich. A su compatriota a Jürgen Klopp no le pasa por la cabeza tener esa edad y estar al frente de un equipo. "Yo no trabajaré como entrenador a la edad de Heynckes, por ejemplo. Admiro lo que está haciendo, pero no quiero eso para mí", afirmó.