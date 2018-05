Jurgen Klopp: "Entre Zidane y yo, lo elijo a él; es mejor entrenador"

En la previa de la final de Champions League, el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, reconoció, sin ruborizarse, que el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, es mejor que él.

“Siempre voy a elegir a Zidane. Era mejor jugador y es también mejor entrenador. No tengo problema en decirlo. Pueden pasar muchas cosas, respetamos al Madrid pero creemos en nosotros", declaró ante prensa.

Sobre el partido que veremos mañana y el supuesto favoritismo del Real Madrid sobre su equipo, Jurgen Klopp dijo que "quizá, de diez enfrentamientos contra Real Madrid perderíamos nueve". Sin embargo, solo piensa en ganar.

"Sí, no es tan difícil de ver que son favoritos. El Madrid es un equipo de élite, nosotros somos también muy buenos. Tenemos muchas individualidades pero no debemos compararlas. Es un partido de fútbol y puede pasar de todo. Cualquier día se puede batir a cualquiera. Tal vez, de diez enfrentamientos ante el Madrid perderíamos nueve pero no estoy interesado en eso sino en ese partido que sí podemos triunfar", sentenció el entrenador alemán.