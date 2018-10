Julen Lopetegui se refirió acerca de su continuidad en Real Madrid tras goleada

La humillación que recibió Real Madrid frente al Barcelona tras la goleada por 5-1 en el clásico español, ha significado un golpe muy duro para el club, comando técnico, jugadores e hinchas madridistas. Uno de los personajes que se encuentra desde hace unas semanas en el centro de la polémica y ahora aún más, es el entrenador Julen Lopetegui, a quienes muchos piden afuera del club por resultados como éste.

Justamente Lopetegui habló en la conferencia post-partido acerca de su sentir tras este resultado y mostró mucha confianza en lo que viene. "Estoy triste, como el vestuario, pero tengo fuerzas. Es reversible por el tiempo que queda y por la constancia. Nos han castigado las lesiones, hay jugadores cogiendo forma. Tengo absoluta fuerza para dirigir al equipo, de eso no tengo ninguna duda", señaló.

Acerca de una destitución, el DT merengue aseguró que: "Si no lo he hecho hasta ahora no lo esperes. Solo quiero levantar la moral de mis jugadores. Una vez más no han tenido premio para lo que han dado. Al final no soy el que toma las decisiones. He explicado mi parecer y creencia en este equipo. El resto no es mi responsabilidad".

Finalmente, el estratega afirmó que verán celebrar al Madrid a final de temporada:"Todos sabemos como funciona el fútbol. Todo recae en el entrenador, uno no es tonto. Obviamente aquí ganamos y perdemos todos. Sigo diciendo que estamos en las fechas que estamos y es un momento triste pero estoy convencido que el Madrid va a celebrar esta temporada".

