Edwin Cardona deja Boca Juniors tras dos años y vuelve a la Liga MX

No es más jugador de Boca Juniors. Luego de perder la titularidad en el esquema de Guillermo Barros Schelotto, se confirmó el traspaso de Edwin Cardona para Pachuca de la Liga MX.

"Siempre han mostrado mucho interés en mí y gracias a Dios se pudo llegar a un acuerdo. Quiero agradecer por todo lo que hicieron para que pudiera llegar a este club y demostrarlo en el terreno de juego", señaló Edwin Cardona en un video publicado por Pachuca, en su primera entrevista como jugador 'Tuzo'.

Pero Edwin Cardona tenía que dedicarle un mensaje a Boca Juniors y a través de sus redes sociales, señaló lo siguiente: "Toda la gloria para ti señor Jesús. Hoy mi ciclo con Boca llega a su final. Quiero darle las gracias a esta gran institución que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adiós, si no un hasta luego. Feliz Navidad para todos los bosteros", indicó el volante colombiano.

Cabe recordar que Edwin Cardona ni siquiera estuvo presente en la final de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate en el Santiago Bernabéu, siendo esta una de las decisiones de Guillermo más cuestionadas.

