Jugador de Lanús que brilló ante Boca Juniors reveló que cazaba palomas para comerlas en la cena | FOTO

Recordó su infancia. El defensor de Lanús, Alexandro Bernabei, se robó todas las miradas en el último partido del 'granate' ante Boca Juniors por la Superliga Argentina. El jugador de 19 años fue titular en el triunfo de Lanús y luego de ello reveló los duros episodios que pasó en su infancia.

Alexandro Bernabei forma parte de la selección sub 19 de Argentina

Bernabei conversó con el diario argentino Olé y dijo que tuvo una infancia muy dura junto a su familia, tanto así que casaba animales durante el día para comerlos en las noches. "Yo era muy callejero, salía del colegio y no volvía hasta las 11 de la noche. Mi abuelo me regañaba, pero yo me iba a cazar o pescar por ahí. Cazaba palomas, iguanas o pescaba, obvio que después a la noche comíamos eso", reveló el jugador.

Sin embargo, no fue lo único que pasó Bernabei, sino que habían muchas veces que se quedaba sin comer porque su madre no tenía para comprar comida. "Mi mamá no podía. Entonces, todas las noches me tomaba un mate cocido con pan duro de dos días pasados. A veces ni comía directamente. Me bañaba dentro de un fuentón", agregó.

Alexandro Bernabei se buscaba las monedas

El defensor de Lanús contó que su casa quedaba frente al cementerio y cada vez que habían entierros, él salía a cuidar autos o buscar un 'trabajo' más para ganarse algunas monedas extras. Finalmente, el sueño de Bernabei fue llegar a ser un jugador profesional y ahora lo logró con ayuda profesional.

"Para mí era muy fuerte mantener el sueño de futbolista porque todos los días era lidiar con cosas malas y negativas. Me traté varias veces con psicólogos, pero hoy ya trato de resolver las cosas solo", culminó.

