Nicaragua es la única liga de América que no se ha detenido pese a que todos los países vecinos decidieron parar con el fútbol y todos los deportes debido a la propagación del coronavirus. En entrevista con ESPN Norte, Taufic Guarch, jugador mexicano del Real Estelí de Nicaragua expresó su malestar por jugar con el COVID-19 expandiéndose.

“Veo la situación fuerte, porque hablo con mi familia que está en México. No es muy sonado aquí lo del coronavirus. Ellos no quisieron parar la liga y nosotros estamos tratando de ser profesionales, haciendo lo que más nos gusta, con el miedo de no saber qué va a pasar”, indicó el jugador mexicano.

Además, añadió lo siguiente: “Cómodo nadie se siente, muchos jugadores de otros equipos no querían venir a jugar. Hay un contrato y tenemos que cumplir, pero también tenemos que ver por nuestra salud. El presidente nos comentó que si no queríamos jugar, que ellos nos entendían. El que quisiera tomar esa decisión de no entrenar o no jugar, tenía que avisar y no había problema. A mi me gusta jugar y entrenar, cumplir con mi contrato. Por eso estoy aquí”, afirmó Guarch.

Finalmente, Taufic afirmó que “Si esto se pone más fuerte, me gustaría regresar a México porque allí está mi familia”.

Coronavirus en Nicaragua

Nicaragua es uno de los países que menor número de casos de coronavirus presenta en el mundo. Solamente tiene 2 casos de COVID-19 y ambos se encuentran en tratamiento.