Jugador de Argentina quiere ir a Real Madrid para ganar Balón de Oro

En París un excepcional Luka Modric rompía con la era Cristiano-Messi en la gala del Balón de Oro 2018, mientras que en Milán, el controvertido jugador argentino, Mauro Icardi, recibía el galardón a 'Mejor Jugador del Año' de la Serie A en la temporada 2017-2018.

Los 29 goles marcados en 38 duelos que disputó durante dicha campaña con el Inter le valieron ese reconocimiento que es valorado no solo entre los aficionados sino también por su entorno y en especial por su representante y pareja, Wanda Nara, quien habló sobre la ambición de Icardi por hacerse algún día del ansiado Balón de Oro.

La argentina declaró en el programa Tiki Taka de Italia que Mauro Ircadi «Siente mucho los colores del Inter. Quizá un día tendrá el sueño de ganar un premio, entonces sería el momento de cambiar de equipo. ¿Desde cuándo no gana el Balón de Oro un jugador de Inter, Juventus o Milan?. No es que esté pensando en el Balón de Oro, pero no hace falta ser un genio para decir que quien quiera ganarlo tiene que jugar en España».

Esta confesión abre una vez más la posibilidad de que existan conversaciones con el Real Madrid para que el delantero se una a la 'Casa Blanca', pues como se recuerda, el pasado verano fue vinculado incesantemente con dicha institución.

