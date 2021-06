La historia con Tigres llegó a su final no hace mucho tiempo y ya encontró lugar donde continuar su carrera. Hablamos de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti’, que empezará en los Bravos una nueva etapa y buscará hacerlo protagonista en el Apertura 2021.

“Ricardo ‘Tuca’ Ferretti es nuestro nuevo director técnico. ¡Todo el éxito, ‘Tuca’! ¡Bienvenido a la Frontera más bella! ¡Vamos Bravos, Vamos Juárez!”, fue el mensaje de bienvenida de la entidad azteca, que previamente dio a conocer que Miguel Ángel Garza es el nuevo presidente ejecutivo de la institución.

“A lo mejor soy de pocas palabras, lo que me gusta realmente es trabajar, trabajar… y trabajar y naturalmente podría decirles muchas cosas, pero lo que realmente pretendo es cumplir cabalmente el proyecto que el consejo y Miguel me dan la oportunidad de estar aquí presente. No quiero extenderme demasiado, vengo con mucho gusto con mucho cariño con mucha ilusión”, aseguró Ferretti en la presentación.

Así presentaron al 'Tuca' Ferretti en Juárez,

En el evento, Alejandra De la Vega, la propietaria del club, celebró la llegada del ‘Tuca’ Ferretti’, de 67 años. “‘Tuca’ es un hombre de retos y no olvidemos que, cuando llegó a Tigres, ellos estaban con problemas de descenso”, indicó.

Más allá de la discreta campaña reciente, el ‘Tuca’ Ferretti sabe de varios éxitos en Tigres. Bajo su liderazgo, los ‘Felinos’ lograron ganar cinco títulos de Liga MX, tres Campeón de Campeones, una Campeones Cup, una Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.