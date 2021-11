No quiso quedarse callao. Diego LaTorre expresó su opinión en redes sociales tras el comentario de Ricardo La Volpe, quien indicó que con él Juan Román Riquelme no hubiera jugado. En la opinión del exarquero el sistema está por encima de los nombres propios.

La Volpe sostuvo, en conversación con el programa F90 de ESPN, que el puesto de enganche era una “antigüedad” que en Europa no se utiliza en la actualidad y sentenció: “Conmigo Riquelme no jugaba”.

El comentario del ex DT de México generó el enfado de Latorre quien consideró que La Volpe “cree que la táctica está hecha de piezas de ajedrez y no de jugadores de fútbol. Cree que para que un equipo funcione hay que priorizar la distribución de los jugadores antes que la influencia, los conceptos o la jerarquía de esos futbolistas”.

“Habla de táctica en el vacío, sin nombres propios, como si el fútbol fuese computarizado. Por eso mismo sostiene que dejaría afuera de su equipo a un futbolista como Riquelme. Un absoluto disparate”, agregó el comentarista deportivo, al escuchar cómo el ex entrenador de Boca Juniors.

Respecto a la ‘Albiceleste’

Para el ex arquero argentino, Argentina “estuvo atrasada cuatro mundiales” por el tema del ‘enganche’. Además La Volpe sostuvo que la situación no cambio “hasta que llegó Sabella”.

Ante ello, La Torres dijo en su cuenta de Twitter que “‘ya no se juega con ‘enganche’. El juego del fútbol no es una moda. Hay equipos que lograron reunir a 3 o 4 mediocampistas creativos dentro de la dinámica del juego, con conceptos claros para no superponerse y con el compromiso para recuperar la pelota. Quien conoce la historia del fútbol puede reconocer que la actualidad está muy vinculada con el pasado. En fin, se hace alarde del futuro como si quisieran vendernos que ellos conocen algo que nosotros ignoramos”