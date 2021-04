Juan Reynoso y la actual plantilla de jugadores entraron en la historia de Cruz Azul. El técnico nacional y sus futbolistas sumaron once triunfos consecutivos en la Liga MX para establecer la mejor marca de la institución en el campeonato local y, de ese modo, superar los diez éxitos seguidos de la temporada 1971-1972 que, hasta el último viernes, fue la mejor marca del club.

“Se dice fácil meterse en la historia y con tantas leyendas que ganaron todo en los 70”, expresó el entrenador peruano después de ganarle por 1-0 a Juárez en el Torneo Clausura 2021. Enseguida, el DT del elenco de La Noria destacó los atributos del equipo que alcanzó una cifra que tenía cinco décadas de vigencia.

“Jonathan (Rodríguez) es nuestra bandera como Luis Romo, Orbelín Pineda o ‘Piojo’ Alvarado y tenemos esas certezas como el juego de hoy (ayer) o frente al Atlas. En el juego aparecen las opciones A, B, C o D. No quiero individualizar triunfos, porque no sería justo, pero me deja tranquilo”, expresó.

En la misma línea, el ‘Cabezón’ desea tener disponibles a todos sus elementos para afrontar la parte más compleja de la campaña. “Sabemos que en la recta final necesitamos de todos y que nadie se caiga y llegar al último mes definitivo con 18-20 jugadores para tener las variantes que hoy (ayer) tuvimos y que se plasme de la mejor forma”, mencionó.

Luego, Reynoso explicó sobre las complicaciones que debió manejar para el encuentro contra los ‘Bravos’ de Juárez tras la pausa por la jornada de FIFA. Asimismo, el DT peruano pedirá concentración para el siguiente reto que será a mitad de semana en la Concachampions y luego en el certamen local frente al Guadalajara.

“Todo debe concretarse con lo que todos buscamos y mañana pensaremos en el martes y luego en Chivas. Sabíamos que era un tema de estrés por los que llegaron de la selección de México y si venía la fecha FIFA en Sudamérica serían más y pensamos que tendríamos a ocho o nueve convocados”, cerró.