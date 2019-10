Juan Pablo Varsky sobre futuro DT de Boca Juniors: "Primero llamo a Mourinho, antes que a Gareca" | FOTO

Boca Juniors no logró el objetivo de llegar a la final de la Copa Libertadores, tras ser eliminado en las semifinales por River Plate. En Argentina ya se habla sobre el futuro del cuadro 'xeneize' y muchos ya postulan a nuevos técnicos para reemplazar a Gustavo Alfaro.

- River Plate eliminó a Boca Juniors en la semifinal de la Copa Libertadores

- Gustavo Alfaro tras eliminación de Copa: "Me siento orgulloso de haber estado en Boca Juniors"

Uno de los nombres que lanzaron en las redes sociales fue Ricardo Gareca, gracias a su trabajo con la selección peruana. Sin embargo, el periodista argentino Juan Pablo Varsky aseguró que prefiere al portugués José Mourinho antes que ver al 'Tigre' en Boca Juniors.

"Yo llamo a Mourinho antes. Y no deliro", comentó Juan Pablo Varsky en su cuenta de Twitter.

Recordemos que Ricardo Gareca ha sido pedido por los hinchas para dirigir a la selección de Argentina, pero nunca recibió el llamado en su momento y decidió renovar con la selección peruana, tras el Mundial de Rusia 2018.

Si, claro. Igual yo llamo a Mourinho antes. Y no deliro.

Basualdo lo quiere en Boca

Ricardo Gareca fue pedido por un exDT de Universitario, José Basualdo, durante el programa Central Fox Sports.

"En este momento de los que hay, me gusta Ricardo Gareca, no hay muchos técnicos para este momento, no hay técnicos a la altura de Boca, es difícil encontrar un técnico en estos momentos para el club", indicó José Basualdo durante el programa Central Fox Sports.

Al ser consultado sobre por qué elegiría a Ricardo Gareca, respondió lo siguiente: "Experiencia, selección, Mundial, tiene un respaldo que puede llegar a ser un técnico para Boca, eso es lo que necesita Boca, un técnico que no le pese estar en el club", afirmó el exentrenador de Universitario de Deportes sobre el 'Tigre'.