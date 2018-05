Juan Pablo Varsky criticó a Alianza por ser "poco serio" ante Boca Juniors

El reconocido periodista deportivo argentino, Juan Pablo Varsky criticó el pobre accionar de Alianza Lima anoche ante Boca Juniors, luego que el conjunto 'Xeneize' goleara por 5-0 en el marco de la Copa Libertadores.

"A Boca le fluyó el juego de entrada ante un equipo que, francamente, le daba lo mismo irse de shopping que competir. Lo de Alianza Lima ayer fue, desde el punto de vista de la seriedad con la que se afronta un partido, fue muy liviano", criticó el conductor en el programa de radio 'No Somos Nadie'.

"A ese equipo si le daba lo mismo cualquier cosa. Sabían que estaban recontraeliminados y jugó con mucha indolencia. No maracaba, no defendía. Aún así a veces no te salen las cosas. Boca se aprovechó de eso, de esa liviandad con la que salió a jugar", acotó.

