Juan Diego Gutiérrez expresa su felicidad por jugar junto a Luis Perea

El camino del fútbol los volvería a unir. Juan Diego Gutiérrez y el delantero colombiano, Luis Perea, actualmente milita en el HFX Wanderers de Canadá. En una entrevista para la web oficial del club, el volante peruano expresó su felicidad de reencontrarse con el cafetero, luego de compartir vestuarios en San Martín durante la temporada 2013.

"Me siento feliz de volver a jugar con Luis, porque creo que podemos hacer cosas importantes para el club. Él es un gran jugador y una buena persona", indicó el exUniversitario de Deportes, Juan Diego Gutiérrez.

Guti has touched down in Halifax! Hes reunited with Luis Perea and just happy to be here.



