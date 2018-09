Juan Carlos Osorio dejaría Paraguay para dirigir a Colombia

Hace solo 3 días, Juan Carlos Osorio fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Paraguay tras su salida de la selección de México. Sin embargo, surgió el rumor de que existía una cláusula confidencial para que el técnico pueda llegar a la selección de Colombia, lo que finalmente se terminó por confirmar de parte del propio entrenador.

¿Por qué se creó esta cláusula?

En una entrevista con El Colombiano, Juan Carlos Osorio admitió la existencia de dicha cláusula: “Sí, hay una cláusula acordada por ambas partes, que incluso fue sugerida por la Federación Paraguaya. Si los que toman las decisiones en Colombia hubieran cumplido las fechas, se evitaría esta situación apretada y coyuntural”, afirmó el técnico sobre dicha situación.

Además, afirmó que “Ellos (la FCF) ya saben el tema y ojalá cuenten realmente lo que pasa en esta situación. No entendí la rueda de prensa de (Ramón) Jesurún cuando dijo que no tenían plan A, B, C; ojalá en algún momento se aclaren las cosas. Fui muy respetuoso con lo que me dijeron y por eso acepté también la cláusula para firmar con Paraguay, porque le estoy dando importancia a Colombia”, concluyó Osorio.

La palabra de la APF

Rober Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol habló también de esta cláusula: "No voy a negar que la primera vez que hablamos con Osorio, me dijo que Colombia era su prioridad. Ojalá no ocurra eso que ustedes creen que va a ocurrir (Ir a dirigir a su país). Quiero que estemos tranquilos, que no se preocupen por una cláusula. Le vamos a tener a Osorio con la mente cien por ciento puesta en Paraguay”, recalcó el titular del fútbol 'guaraní'.

LEE ADEMÁS