La 'joya' de Holanda que jugó ante Perú y será el reemplazo de Piqué

Hace un mes, la selección peruana chocaba ante la selección de Holanda, que contaba con muchos jóvenes apuntados a ser grandes figuras en el futuro. Uno de ellos es Matthijs De Ligt, joven central del Ajax de Amsterdam y que se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Barcelona para la próxima temporada.

Según informa el Diario Sport de Barcelona, Ernesto Valverde está buscando a un central derecho, pues solo cuenta con Gerard Piqué y quieren darle competencia al central español. Sin embargo, quien también se ha interesado en el central holandés es Tottenham, interesado en querer ficharlo con el objetivo de la Champions League.

En una entrevista para la revista 'Fourfourtwo', De Light afirmó que "Para ser honesto, no se trata de nada especial para mí. Hay tantos periódicos que escriben cosas, que prefiero no hacerle mucho caso. De momento, no ha recibido ninguna información al respecto, así que prefiero centrarme en el Ajax". Además, De Ligt no ha ocultado que "es bueno ver tu nombre vinculado a este tipo de clubes, pero, insisto, de momento no he escuchado nada al respecto".

Sobre el interés del Tottenham, sabe que tendría como competencia al colombiano Davinson Sánchez, a quien destacó: "En el campo es un animal", afirmó el holandés.

