Josep Minguella: "Barcelona ha gastado 600 millones de euros y juegan los mismos"

El ex dirigente de Barcelona, Josep María Minguella fue muy crítico con el rumbo que ha tomado el Barça y en especial con las decisiones de la directiva azulgrana en los últimos años.

"Llevo años denunciando la política de fichajes del Barça porque los equipos no duran siempre y Messi no dura siempre. El Barcelona ha fichado trece jugadores, se ha gastado 600 millones de euros, que es una monstruosidad, y cuando ves la alineación juegan los mismo de hace tres años", explicó el ex directivo y cercano al mundo barcelonista.

Según Minguella, el cuadro azulgrana necesita de una reingenería. "No se trata de perdonar al presidente, se trata de hacer las cosas bien y el Barcelona en los últimos meses e incluso años a nivel de contrataciones de grandes jugadores ha hecho las cosas muy mal y muy caros. Cuando el entrenador mira al banquillo no sabe si poner a Paulinho, que cada vez que sale es un desastre, o a Dembélé o a Alcácer. Jugadores que no son titulares. Los equipos grandes tienen que fichar jugadores titulares. Los suplentes son para otros equipos".

La ausencia de Neymar se nota y también la Messi-dependencia en un equipo que invirtió mal.

"Hasta ahora, esto se lo he dicho al propio Leo, lo ha estado tapando Leo Messi. Esto es así. En Sevilla nos pudieron hacer cuatro con 350 millones acabados de pagar por Coutinho, Dembélé y Paulinho en el campo. 2-0, casi el tercero y casi el cuarto, tuvo que salir Messi para arreglarlo en media hora".