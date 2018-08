José Pékerman no seguirá en la Selección de Colombia y se acerca a Argentina

En la Selección de Colombia se respira incertidumbre. Desde el país cafetero aseguran que el ciclo de José Pékerman está cerca de acabar. Incluso en los últimos días empezó a sonar con fuerza el nombre de Juan Carlos Osorio para sucederlo.

Según el medio colombiano Antena 2, es un "90 por ciento" seguro que José Pékerman no seguirá al mando de la Selección de Colombia. Como señalan, la reunión que tuvieron el director técnico y Ramón Jesurún, Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, no llegó a buen puerto y no continuará en el cargo.

Los pedidos realizados por el entrenador no fueron aceptados y esto habría marcado un quiebre entre ambas partes. La intención de los dirigentes eraquitarle protagonismo a su representante, Pascual Lezcano (durante el Mundial de Rusia cumplió las funciones de Director Deportivo de la Selección), y la de no aumentarle su salario en este nuevo vínculo. Su contrato vence el 31 de agosto de este mes.

Ante este panorama, La Jugada sostiene que ya hubo contactos formales con Juan Carlos Osorio para reemplazarlo. El entrenador viene de comandar a México en Rusia 2018.

Esta situación habría puesto en alerta a Claudio Tapia y al resto de la Asociación del Fútbol Argentino, debido a que José Pekerman es uno de los nombres que más seduce a los dirigentes. ¿Volverá a ponerse el buzo de DT de la Albiceleste?

