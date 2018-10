José Mourinho y su furia tras el triunfo del Manchester United

Pura furia. José Mourinho se mostró muy ofuscado luego de la victoria 3-2 del Manchester United ante el Newcastle. El entrenador portugués, quien sería despedido de los 'Diablos Rojos', según la prensa inglesa, descargó su furia al abandonar el campo de juego del Old Trafford y en la conferencia de prensa post partido.

Luego de que su equipo consiguiera una agónica victoria, José Mourinho descargó todo su furia hacia la prensa. Mientras el técnico caminaba con dirección a los camerinos aprovechó que una camará se le acercaba para soltar una dura frase: "Para ustedes, hijos de pu..., jódanse, dejando en claro su molestia por todos los rumores sobre su salida del Manchester United.

Pero todo no quedó ahí, pues en la conferencia de prensa, José Mourinho, siguió con su descargo. "Tengo 55 años y nunca vi una cacería similar a un hombre. Tengo 55 años, soy maduro y puedo lidiar con eso, puedo vivir con eso", y acto seguido acotó: "Un amigo me decía "Si llueve en Londres será tu culpa; si hay problemas con el Brexit también. Hay mucha maldad y una clara cacería", aseguró.

A pesar de todo José Mourinho aguarda que los comentarios sobre su salida se acaben. "Entrenar es la vida que amo, voy a trabajar hasta el último día, quizás acabe la cacería, espero que acabe la cacería. Mis jefes me renovaron hasta el 2020 y yo no les puse una pistola para que lo hicieran. Me renovaron porque querían" concluyó.

MIRA EL VIDEO DE LA FURIA DE JOSÉ MOURINHO

