José Mourinho a Conte: "A mí nunca me suspenderán por amañar partidos"

José Mourinho contestó y vaya de qué manera a Antonio Conte luego de que este lo acusara a de demente senil, durante la rueda de prensa de este viernes tras el partido de su equipo contra el Derby en la segunda vuelta de la Copa de Inglaterra.

"He cometido errores en el pasado", dijo el portugués "y haré menos, pero creo que los cometeré". Pero "lo que nunca me ha pasado y no me sucederá jamás es que me suspendan por haber amañado un partido", dijo José Mourinho.

Antonio Conte estuvo suspendido cuatro partidos en 2012 durante una investigación por "fraude deportivo", por no haber denunciado en mayo de 2011 hechos de corrupción en un partido del Siena. No obstante, fue absuelto en mayo de 2016, antes de asumir las riendas del Chelsea.

Quiso 'calmar las aguas'

José Mourinho intentó después calmar los ánimos asegurando "comprender la reacción" de Conte. También afirmó que cuando habló de "payaso" solo se refería a "sí mismo".

Conte y José Mourinho tienen mala relación. En noviembre no se dieron la mano al término de la victoria de los Blues contra los Red Devils (1-0) en la Premier League.