José Mourinho 'borra' a Alexis Sánchez y no jugará hasta el próximo año

José Mourinho y Alexis Sánchez han sido los dos hombres más polémicos en Manchester United de lo que va de la temporada 2018-19. El primero, criticado por el mal funcionamiento del equipo durante la Champions League y la Premier League; el segundo, criticado a más no poder por su bajo rendimiento, siendo catalogado como uno de los peores fichajes.

En medio de la polémica sobre supuestos problemas entre ambos, Mourinho informó que el chileno no jugará hasta el 2019: "Tiene una importante lesión. No quiero arriesgarme al decir por cuánto tiempo (estará fuera) pero desde lo más alto de mi experiencia diría que no jugará (otra vez) este año", informó el entrenador del Manchester United sobre la ausencia del 'Niño Maravilla' por lo que resta del 2018.

Además, José Mourinho tuvo que aclarar que no existen problemas entre él y Alexis Sánchez: "La primera cosa que puedo decir es que, en cualquier otro club, cuando un jugador no está jugando es una simple decisión del técnico. En nuestro club, cuando un jugador no juega, se reporta siempre que es porque el jugador no se está comportando y tiene problemas disciplinarios. Por supuesto que este no es el caso", finalizó el portugués.

