José Mourinho se defendió de la cantidad de críticas recibidas por causa del momento complicado de Tottenham a nivel local e internacional. El técnico se dirigió a los analistas, quienes se pasan el tiempo cuestionando la labor del portugués a partir de los resultados que consiguió en las últimas semanas.

Hace poco, los ‘Spurs’ cayeron eliminados en la Europa League a manos de Dinamo Zagreb de Croacia. Mientras que, en la Premier League, la derrota contra Arsenal (2-1) en el derbi todavía ha dejado heridas. A pesar de ello, ‘The Special One’ considera que sigue siendo uno de los técnicos más importantes del mundo.

“No creo que nadie se vaya a poner a discutir sobre cohetes con los tíos de la NASA”, dijo Mourinho, quien apareció en un evento organizado por uno de los patrocinadores del Tottenham y dirigido especialmente para fanáticos de Singapur.

“Los críticos creen que pueden discutir de fútbol con uno de los entrenadores más importantes en el mundo. Esa es la belleza del fútbol. Ya me he acostumbrado a ello y lo aprecio. Así que por mi parte no hay problema”, añadió el DT.

Además, Mourinho aseguró que sus aficionados, a los que llama ‘Mouriñistas’, le motivan para seguir adelante. “Honestamente, obtengo fuerza de mí mismo, pero principalmente de las personas que amo y de las personas que sé que me aman, aunque a muchos de ellos no los conozco, ni los he conocido”, manifestó.

Y agregó: “Los llamo ‘Mouriñistas’ porque en Portugal usamos la terminación ‘ista’ para apoyar al club. Así los aficionados del Oporto son Oportistas, por ejemplo. Tengo tantos Mouriñistas alrededor del mundo que juego para ellos”, cerró ‘Mou’, quien buscará ir a la Champions League por medio de la Premier League y ganar la final de la Copa de la Liga contra Manchester City de Pep Guardiola.