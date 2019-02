José Luis Chilavert destruye a Eduardo Berizzo, nuevo DT de Paraguay

No lo quiere. José Luis Chilavert no tuvo piedad con Eduardo Berizzo, nuevo técnico de la selección de Paraguay en reemplazo de Juan Carlos Ososrio. El exarquero criticó la elección del 'Toto' y aseguró que no tiene los pergaminos necesarios para dirigir a la 'albirroja'.

José Luis Chilavert no se aguantó y descargó toda su furia contra el entrenador. "Berizzo no tiene méritos para ser DT, la selección está en subasta", indicó y acto seguido agregó: "No lo conoce nadie, no conoce a los jugadores paraguayos y es otra pérdida de tiempo. Berizzo no conoce a nadie en Paraguay, ¿qué hicieron él y sus ayudantes para que Harrison los vaya a buscar? Nada. Fracasó en todos lados", indicó.

En una entrevista brindada a Radio Ñandutí José Luis Chilavert indicó que fue un craso error elegir a Eduardo Berizzo como nuevo estratega y cuestionó la labor del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrissom por elegir a un entrenador extranjero. Además criticó que no se haya respetado el trabajo de Justo Villar, mánager de la selección paraguaya.

"Es una falta de respeto lo que hicieron con Justo Villar, una leyenda viviente manoseado por su propio presidente. ¿Para qué lo pusieron como mánager deportivo si no lo van a respetar? Imponer a cualquiera, manosean y ensucian el buen nombre de Paraguay", arremetió José Luis Chilavert.

Pero no todo quedó ahí, pues José Luis Chilavert siguió con su crítica. "Los dirigentes nunca aceptan el fracaso, pasaron ya varios técnicos. No hay que trabajar con amigos, hay que tener profesionalidad. Robert Harrison no aprendió nada de su padre que sacó de la decadencia al fútbol paraguayo con clasificaciones seguidas a mundiales. Es imposible apoyar a la Selección así. Osorio llevó un montón de dinero y ahora cometemos el mismo error, traemos otro extranjero", aseguró.

José Luis Chilavert indicó que se le debría dar prioridad a los técnicos nacionales y cuestionó la trayectoria de Berizzo. "Fue ayudante de Bielsa, pero hay que ver cómo salió de Chile, fue a varios clubes de Europa y fracasó en todos los que trabajó", indicó.

Eduardo Berizzo tendrá poco tiempo para trabajar y conformar un plantel para afrontar la Copa América, en la que comparte el grupo B junto a Qatar, Argentina y Colombia. Su primera prueba será ante Perú y México en los Estados Unidos en marzo y debutará en el certamen continental el 16 de junio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

