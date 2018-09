José Luis Chilavert y su fuerte insulto al hijo de Claudio Caniggia [VIDEO]

Excéntrico, polémico y hasta agresivo. Así es Alexander Caniggia, hijo del recordado delantero argentino Claudio Paul Caniggia. El vástago del 'Pájaro' suele ser muy activo en las redes sociales, pero una de sus últimas publicaciones ha merecido un fuerte comentario de parte de José Luis Chilavert.

En un video que colgó en sus cuentas de Instagram y Twitter, el hijo del exjugador de Boca Juniors se grabó en un bote ufanándose de la vida lujosa que lleva. Lo peor es que lo hizo en un tono vulgar y arrogante.

"Acá, viviendo la vida que ustedes no pueden vivir, ch... Ahora les muestro, tranquilos ustedes. Disfruten de mi Instagram, seguidores que no pueden vivir esta vida de lujo. Para eso está el Instagram. Si no, ustedes jamás podrían subir a un coso así. Disfruten de la 'high society'", dice Alexander Caniggia.

Chilavert salió al frente

El material se volvió viral en las redes sociales y entre todos los comentarios que recibió el que más resaltó fue el de José Luis Chilavert, quien haciendo gala de su ingenio le respondió con dureza, pero con elegancia a la vez.

"Igual vas a terminar en el sarcófago de madera descalzo, eres un pepino de mar, sin materia gris", disparó una de las leyendas de la selección paraguaya.