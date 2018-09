Jorge Sampaoli y la posible llegada a equipo de seleccionado peruano

Muy cerca del 'Mengao'. El técnico argentino, Jorge Sampaoli, ingresa a los planes de Flamengo. Sí, el equipo de Miguel Trauco podría cambiar de técnico para la siguiente temporada. A pesar de una mala participación en el mundial de Rusia 2018 con la selección argentina, el 'Hombrecito' ya tendría conversaciones con el equipo carioca.

El actual técnico de Flamengo, Mauricio Barbieri dejaría el 'Mengao' y Jorge Sampaoli tomaría su lugar en la siguiente temporada. El diario 'La Cuarta' fue el encargado de informar sobre la actualidad del 'Hombrecito', pues en el conjunto brasileño ya se han comunicado con el argentino para formalizar el interés.

Esta ocasión no sería la primera intención de contar con Sampaoli, pues en el 2014, luego del mundial de Brasil, el 'Mengao' también mostró el interés por el ex técnico del Sport Boys. Asimismo, el tema económico no sería el impedimento del ex equipo de Paolo Guerrero, pues la cifra se maneja en los 2.5 millones de dólares, cantidad que también recibía Reinaldo Rueda.

La posible llegada de Sampaoli a Flamengo sería una oportunidad para el defensor de la selección peruana, Miguel Trauco, pues el ex Unión Comercio no viene sumando minutos en el torneo carioca porque Barbieri no lo considera en la lista de jugadores que juegan los fines de semana, pues el técnico apostaría por los jugadores nacionales.

