Jorge Sampaoli le contesta a sus retractores virtuales

Jorge Sampaoli descargó su bronca y aseguró el maltrato virtual que recibe por parte de un sector de la prensa entorno al mal momento futbolístico de Argentina.

"A mí el mundo virtual no me genera nada porque trato de no mezclarme porque me considero afuera de eso", expresó el técnico argentino quien aclaró que trata de mantenerse al margen de la locura que se vive permanentemente en las redes sociales, aunque admitió que "a veces me tengo que involucrar porque hay gente del grupo de trabajo (cuerpo técnico y jugadores) a la que eso la afecta y tengo que tratar de que ninguno llegue en baja para afrontar una competencia tan importante como un Mundial".

Claramente, el entrenador explicó su postura como conductor del equipo para acompañar al grupo en este delicado momento. Y repudió el comportamiento de la gente en sus comentarios y posteos en las redes.

"El mundo virtual, perdés un partido de fútbol y te hacen sentir un delincuente, o persona descartable", indicó.

De todos modos, entiende que él debe concentrarse plenamente en su trabajo. "Si pensaría que me tengo que involucrar en ese mundo no puedo ser entrenador, tendría que dejar estar profesión", expresó "Sampa".

Se viene el duelo de descarte ante Nigeria. "No será fácil pero somos Argentina y tenemos la necesidad imperiosa de ganar".